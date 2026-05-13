FW-EN: Automatische Brandmeldeanlage löst aus
Sprockhövel (ots)
Mittwochmorgen rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 6.50 Uhr zur Straße Frielinghausen aus. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage im Küchenbereich eines Hotelbetriebes ausgelöst. Ein Schadensereignis lag jedoch nicht vor, so dass die Feuerwehr bereits um 7.30 Uhr nach Besichtigung des Gebäudes den Einsatz abbrechen konnten.
Rückfragen bitte an:
Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher
Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de
Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell