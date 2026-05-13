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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Automatische Brandmeldeanlage löst aus

Sprockhövel (ots)

Mittwochmorgen rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 6.50 Uhr zur Straße Frielinghausen aus. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage im Küchenbereich eines Hotelbetriebes ausgelöst. Ein Schadensereignis lag jedoch nicht vor, so dass die Feuerwehr bereits um 7.30 Uhr nach Besichtigung des Gebäudes den Einsatz abbrechen konnten.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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