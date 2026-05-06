FW-EN: Wasserschaden in Wohngebäude
Sprockhövel (ots)
Am Montagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 19:43 Uhr zu einem Wohnhaus in der Beisenbruchstraße alarmiert. Aufgrund eines Defektes an der Heizungsanlage kam es im ersten Obergeschoss zu einem massiven Wasseraustritt. Die Einsatzkräfte schlossen zuerst den Hauptwasserhahn. Anschließend wurde das ausgetretene Wasser mit einem Wassersauger aufgenommen und nach außen gepumpt. Der hinzugerufene Energieversorger überprüfte zudem die Stromunterverteilung des Gebäudes.
Der Einsatz endete nach rund einer Stunde. Vor Ort waren 14 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit drei Fahrzeugen.
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