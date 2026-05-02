FW-EN: Korrektur zur Pressemeldung "Patient mittels Drehleiter gerettet" vom 02.05.2026 - 22:06
Sprockhövel (ots)
Die in der vorangegangenen Pressemeldung beschriebene Darstellung des Einsatzes am Samstagmorgen (02.05.26) bedarf einer Korrektur: Die Einsatzadresse lautete Alte Bergstraße, nicht Bergstraße. Zudem war die Feuerwehr gegen 10 Uhr dort tätig.
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