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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Korrektur zur Pressemeldung "Patient mittels Drehleiter gerettet" vom 02.05.2026 - 22:06

Sprockhövel (ots)

Die in der vorangegangenen Pressemeldung beschriebene Darstellung des Einsatzes am Samstagmorgen (02.05.26) bedarf einer Korrektur: Die Einsatzadresse lautete Alte Bergstraße, nicht Bergstraße. Zudem war die Feuerwehr gegen 10 Uhr dort tätig.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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