Polizei Düsseldorf

POL-D: Versammlungen in der Landeshauptstadt am morgigen Samstag - Aufzug und Kundgebungen im Innenstadtbereich - Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet

Düsseldorf (ots)

Samstag, 21. März 2026

Für den morgigen Samstag, 21. März 2026, sind der Polizei ab den Mittagsstunden mehrere Versammlungen im Innenstadtbereich angezeigt. Es werden insgesamt mehrere Tausend Teilnehmende erwartet. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen. Bereits ab den frühen Mittagsstunden starten erste kleinere Kundgebungen. Ab 13:00 Uhr sammeln sich Teilnehmende auf der Friedrich-Ebert-Straße, um dann ab 14:00 Uhr über innerstädtische Straßen bis zum Burgplatz zu ziehen. Es werden mehrere Tausend Menschen erwartet. Die Polizei wird die Einschränkungen im Straßenverkehr so gering wie möglich halten.

ak

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