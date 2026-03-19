Polizei Düsseldorf

POL-D: A 46 - Anschlussstelle Düsseldorf-Holthausen - Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen und Verletzten - Verkehrsbeeinträchtigungen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 18. März 2026, 21:25 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der A 46 bei Düsseldorf-Holthausen mit zwei beteiligten Fahrzeugen wurden insgesamt zwei Menschen verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 23-Jähriger Mann aus Mühlheim mit seinem Saab auf der A 46 in Richtung Brilon unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er kurz vor der Anschlussstelle Düsseldorf-Holthausen mit dem vor ihm fahrenden Pkw eines 60-Jährigen aus Wuppertal. Beide Fahrzeuge gerieten zunächst ins Schleudern, ehe sie - stark demoliert - mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand kamen.

Während der Fahrer des Saabs seinen Pkw eigenständig verlassen konnte, mussten der Fahrer des zweiten Fahrzeugs und seine 26-jährige Beifahrerin durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Beide Insassen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieben die rechte und mittlere Fahrspur zeitweise gesperrt. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

(ff)

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