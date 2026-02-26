PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallfluchten in Balve und Menden

Menden/ Balve (ots)

Am Dienstag, 24. Februar, zwischen 14 und 17 Uhr beschädigte ein Fahrzeug einen auf dem Parkplatz an der Kolpingstraße 37 in Menden parkenden, weißen Skoda Fabia. Im Vorbeifahren oder beim Rangieren kollidierte der unbekannte Wagen mit der hinteren linken Fahrzeugseite des Skoda. Dadurch wurde der Stoßfänger des Pkw verschrammt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden, der auf etwa 500 Euro geschätzt wird, zu regulieren. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02373/9099-7121.

Die Polizei sucht nach zwei Unfallfluchten An der Kormke in Balve Zeugen. Im Laufe der vergangenen Wochen seit Neujahr beschädigte ein Fahrzeug gegenüber von Haus Nr. 19 eine Straßenlaterne. Der geschätzte Schaden liegt bei 2100 Euro. Ein Paketlieferant rangierte am Mittwoch kurz nach 18 Uhr seinen Kleintransporter über ein Grundstück An der Kormke 12 und beschädigte zwei Randsteine und die Rasenkante. In beiden Fällen entfernten sich die Fahrer, ohne den Schaden zu regulieren. Die Polizei bittet um Hinweise an die Wache in Menden, Telefon 02373/9099-0 oder das Verkehrskommissariat unter der den Durchwahlen -7120 bzw. -7222.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 13:38

    POL-MK: "Außergerichtliche Zahlungsaufforderung" vom mutmaßlichen Betrüger

    Altena (ots) - Von ihrer Bank wurde eine 83-jährige Seniorin vor einem teuren Fehler bewahrt. Am Samstag erhielt sie eine angebliche "Außergerichtliche Zahlungsaufforderung" einer Anwaltskanzlei. Die Seniorin kümmerte sich pflichtbewusst um die Forderung und schrieb eine Überweisung. Das doppelte Pech für die mutmaßlichen Betrüger hinter diesem Brief: Die erste ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:18

    POL-MK: Wohnungseinbruch - Ladendiebstahl - E-Bike gestohlen - Taschendiebe

    Lüdenscheid (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 17 und 21.30 Uhr in ein Wohnhaus am Karlsbader Weg eingebrochen. Sie hebelten im Terrassenbereich ein Fenster auf, drangen in das Gebäude ein, durchwühlten Schränke im gesamten Haus und stahlen Schmuck. Die Polizei berät Mieter und Hauseigentümer kostenlos in Sachen Einbruchschutz: Die Fachleute der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren