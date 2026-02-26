Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unfallfluchten in Balve und Menden

Menden/ Balve (ots)

Am Dienstag, 24. Februar, zwischen 14 und 17 Uhr beschädigte ein Fahrzeug einen auf dem Parkplatz an der Kolpingstraße 37 in Menden parkenden, weißen Skoda Fabia. Im Vorbeifahren oder beim Rangieren kollidierte der unbekannte Wagen mit der hinteren linken Fahrzeugseite des Skoda. Dadurch wurde der Stoßfänger des Pkw verschrammt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden, der auf etwa 500 Euro geschätzt wird, zu regulieren. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02373/9099-7121.

Die Polizei sucht nach zwei Unfallfluchten An der Kormke in Balve Zeugen. Im Laufe der vergangenen Wochen seit Neujahr beschädigte ein Fahrzeug gegenüber von Haus Nr. 19 eine Straßenlaterne. Der geschätzte Schaden liegt bei 2100 Euro. Ein Paketlieferant rangierte am Mittwoch kurz nach 18 Uhr seinen Kleintransporter über ein Grundstück An der Kormke 12 und beschädigte zwei Randsteine und die Rasenkante. In beiden Fällen entfernten sich die Fahrer, ohne den Schaden zu regulieren. Die Polizei bittet um Hinweise an die Wache in Menden, Telefon 02373/9099-0 oder das Verkehrskommissariat unter der den Durchwahlen -7120 bzw. -7222.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell