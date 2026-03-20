Polizei Düsseldorf

POL-D: Einladung zur Pressekonferenz - Einsatzkonzepte, Versammlungen, Großveranstaltungen - Düsseldorfer Polizei stellt erstmalig Einsatzgeschehen in der Landeshauptstadt vor

Düsseldorf (ots)

Die Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz ist mit ihren über 1.300 Beamtinnen und Beamten die größte Direktion der Düsseldorfer Polizei. Erstmalig wollen Ihnen Polizeipräsidentin Miriam Brauns und der Leitende Polizeidirektor Thorsten Fleiß einen Einblick, unter anderem in das tägliche Einsatzgeschehen, die besonderen Einsatzlagen und unterschiedlichen Konzepte, geben.

Zu diesem Termin laden wir interessierte Journalistinnen und Journalisten herzlich ein.

Zeit: Dienstag, 24. März 2026, 11:00 Uhr Ort: Polizeipräsidium Düsseldorf Am Polizeipräsidium 1 40213 Düsseldorf Großer Besprechungsraum, 4. Etage

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