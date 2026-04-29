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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Patientenrettung über Drehleiter

Sprockhövel (ots)

Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 18:18 Uhr vom Rettungsdienst an der Hiddinghauser Straße nachgefordert. Ein verletzter Patient musste schonend aus dem ersten Obergeschoss eines Wohnhauses zum Rettungswagen transportiert werden. Für diesen Transport wurde eine Drehleiter eingesetzt. Nachdem eine spezielle Aufnahme auf dem Korb der Drehleiter installiert worden war, konnte der Patient samt Trage zum Erdboden befördert werden.

Der Einsatz war für die neun ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte nach 45 Minuten beendet.

Des Weiteren sorgte am gestrigen Dienstagabend ein Gefahrenbaum an der Hauptstraße für einen Einsatz. An einer Parkbucht stand ein Baum schief. Der Wurzelteller hatte sich bereits gelöst. Die Einsatzkräfte legten den Baum ohne weitere Hilfsmittel um und sicherten den Bereich ab. Der städtische Bauhof wurde anschließend informiert.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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