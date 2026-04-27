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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brand in Müllwagen

FW-EN: Brand in Müllwagen
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Sprockhövel (ots)

Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 8 Uhr zu einem Lkw-Brand an der Hattinger Straße alarmiert. Sperrmüll hatte sich im Innern eines Müllwagens entzündet. Die Mitarbeiter der Entsorgungsbetriebe handelten umsichtig und entluden den Lkw auf einem nahegelegenen Parkplatz, sodass der Brand nicht auf das Fahrzeug übergriff. Die Feuerwehr setzte zwei C-Rohre unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung ein. Ein Radlader des städtischen Bauhofs unterstützte die Löschmaßnahmen und breitete das Brandgut aus, damit Glutnester erreicht werden konnten.

Der Einsatz endete nach rund einer Stunde. Vor Ort waren 23 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte. Die Hattinger Straße war während der Maßnahmen in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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