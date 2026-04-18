Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Wasserschaden in Mehrfamilienhaus

Sprockhövel (ots)

Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 16 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße alarmiert. Anwohner meldeten, das Wasser in ihrer Wohnung durch die Decke tropft. Die oberhalb gelegene Wohnung sei derzeit in der Renovierung. Im Beisein der Polizei wurde die derzeit nicht bewohnte Mieteinheit im Obergeschoss mit Spezialwerkzeug geöffnet. Vor Ort trat Wasser aus einem nicht vollständig geschlossenen Wasseranschluss aus. Die Einsatzkräfte schlossen diesen und verhinderten so einen weiteren Austritt.

Der Einsatz war nach 30 Minuten beendet. Vor Ort waren acht ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit zwei Fahrzeugen.

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