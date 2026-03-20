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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Cannabis am Mittag

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 20.03.2026 um 12:40 Uhr konnte ein 28-Jähriger aus Wiesloch mit einem E-Scooter in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. unterzogen werden. Hierbei wurde bekannt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht und mehrmals wöchentlich Cannabis konsumiere. Daher wurde dem Wieslocher eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter einer Bekannten übergeben., Nun kommt auf diesen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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