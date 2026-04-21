Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brand in Gastronomiebetrieb

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Sprockhövel (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 15:45 Uhr zu einem gemeldeten Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße alarmiert. Vor Ort brannte in einem Gastronomiebetrieb eine Anlage zur Röstung von Kaffeebohnen. Der Inhaber hatte den Brand bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht. Die Feuerwehr kontrollierte den Bereich mit einer Wärmebildkamera. Eine im ersten Obergeschoss befindliche Wohneinheit war verraucht. Diese wurde gelüftet. Weitere Maßnahmen seitens der Feuerwehr waren nicht notwendig.

Die Feuerwehr war mit 39 ehrenamtlichen Einsatzkräften und neun Fahrzeuge ausgerückt. Der Einsatz endete nach rund 45 Minuten.

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