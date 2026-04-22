FW-EN: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage
Sprockhövel (ots)
Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 22.30 Uhr zum Stennert gerufen. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte bei der Begehung des Gebäudes kein Schadensereignis feststellen. Ein weiteres Tätigwerden der Einsatzkräfte wurde nicht erforderlich. Nach Übergabe des Gebäudes an den für das Werk zuständige Sicherheitsdienst war der Einsatz gegen 23.20 Uhr beendet. Im Einsatz waren 29 Kräfte sowie 7 Fahrzeuge.
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