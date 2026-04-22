PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Fehlalarm durch Brandmeldeanlage

Sprockhövel (ots)

Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 22.30 Uhr zum Stennert gerufen. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte bei der Begehung des Gebäudes kein Schadensereignis feststellen. Ein weiteres Tätigwerden der Einsatzkräfte wurde nicht erforderlich. Nach Übergabe des Gebäudes an den für das Werk zuständige Sicherheitsdienst war der Einsatz gegen 23.20 Uhr beendet. Im Einsatz waren 29 Kräfte sowie 7 Fahrzeuge.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 08:57

    FW-EN: Wasserschaden in Mehrfamilienhaus

    Sprockhövel (ots) - Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 16 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße alarmiert. Anwohner meldeten, das Wasser in ihrer Wohnung durch die Decke tropft. Die oberhalb gelegene Wohnung sei derzeit in der Renovierung. Im Beisein der Polizei wurde die derzeit nicht bewohnte Mieteinheit im Obergeschoss mit Spezialwerkzeug geöffnet. Vor Ort trat Wasser aus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren