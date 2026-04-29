FW-EN: PKW und Kleintransporter kollidieren
Sprockhövel (ots)
Am Mittwoch kam es gegen 9.00 Uhr auf der Schevener Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei kollidierten ein PKW und ein Kleintransporter. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Sprockhövel nahm auslaufende Betriebsmittel mit Bindemitteln auf. An einem Fahrzeug wurde aus Sicherheitsgründen die Batterie abgeklemmt. Einsatzende war um 10.00 Uhr.
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