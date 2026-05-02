Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Patient mittels Drehleiter gerettet

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Am Samstagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 20:18 Uhr zur Hauptstraße alarmiert. Der Rettungsdienst hatte die Feuerwehr für einen Patiententransport aus dem zweiten Obergeschoss zum Rettungswagen nachgefordert. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten der Wohnung entschied man sich dazu den Patienten aus einem Fenster über die Drehleiter zu transportieren. Nachdem eine spezielle Aufnahme auf dem Korb der Drehleiter installiert worden war, konnte der Patient samt Trage zum Erdboden befördert werden.

Während dieser Maßnahmen musste die Hauptstraße in beiden Richtungen gesperrt werden. Der Einsatz endete nach rund 45 Minuten. Vor Ort waren zehn ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit zwei Fahrzeugen.

Des Weiteren unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst bereits am Morgen des gleichen Tages. An der Bergstraße benötigte der Rettungsdienst gegen 7 Uhr die Feuerwehr ebenfalls für einen Patiententransport. Dort wurde der Patient allerdings mit Hilfe der Einsatzkräfte aus dem Untergeschoss eines Wohnhauses getragen.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell