PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brandmeldeanlage löst aus

Sprockhövel (ots)

Gegen 21.00 Uhr wurde die Feuerwehr Sprockhövel am Freitag zu einem Seniorenheim am Dellwig gerufen. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte schnell fest, dass es sich um eine Fehlalarmierung handelte und ein weiteres Einschreiten nicht erforderlich wurde. Gegen 22.00 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr wieder beendet. Ausgerückt waren 7 Fahrzeuge sowie 33 Einsatzkräfte.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Sprockhövel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Weitere Meldungen: Feuerwehr Sprockhövel
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 20:38

    FW-EN: Patientenrettung über Drehleiter

    Sprockhövel (ots) - Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 18:18 Uhr vom Rettungsdienst an der Hiddinghauser Straße nachgefordert. Ein verletzter Patient musste schonend aus dem ersten Obergeschoss eines Wohnhauses zum Rettungswagen transportiert werden. Für diesen Transport wurde eine Drehleiter eingesetzt. Nachdem eine spezielle Aufnahme auf dem Korb der Drehleiter installiert worden war, konnte der ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 18:07

    FW-EN: PKW und Kleintransporter kollidieren

    Sprockhövel (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 9.00 Uhr auf der Schevener Straße zu einem Verkehrsunfall. Dabei kollidierten ein PKW und ein Kleintransporter. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Sprockhövel nahm auslaufende Betriebsmittel mit Bindemitteln auf. An einem Fahrzeug wurde aus Sicherheitsgründen die Batterie abgeklemmt. Einsatzende war um 10.00 Uhr. Rückfragen bitte an: Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren