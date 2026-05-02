Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Brandmeldeanlage löst aus

Sprockhövel (ots)

Gegen 21.00 Uhr wurde die Feuerwehr Sprockhövel am Freitag zu einem Seniorenheim am Dellwig gerufen. Dort hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte schnell fest, dass es sich um eine Fehlalarmierung handelte und ein weiteres Einschreiten nicht erforderlich wurde. Gegen 22.00 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr wieder beendet. Ausgerückt waren 7 Fahrzeuge sowie 33 Einsatzkräfte.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell