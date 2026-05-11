Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: PKW verunfallt auf der Autobahn

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sprockhövel (ots)

Am Montagmorgen verunfallte ein PKW gegen 6.10 Uhr auf der BAB 43 im Bereich des Zubringers zur A 46. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte die Unfallstelle gegen den nachfolgenden Verkehr und leuchtete diese aus. Da für die Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen erforderlich wurden, wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Einsatzende für die Feuerwehr war um 7.15 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell