FW-EN: PKW verunfallt auf der Autobahn
Sprockhövel (ots)
Am Montagmorgen verunfallte ein PKW gegen 6.10 Uhr auf der BAB 43 im Bereich des Zubringers zur A 46. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte die Unfallstelle gegen den nachfolgenden Verkehr und leuchtete diese aus. Da für die Feuerwehr keine weiteren Maßnahmen erforderlich wurden, wurde die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Einsatzende für die Feuerwehr war um 7.15 Uhr.
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