Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Unfall auf Wittener Straße

Sprockhövel (ots)

Am Samstag verunfallten gegen 11.30 Uhr auf der Wittener Straße 2 PKW. Die beiden Fahrerinnen wurden rettungsdienstlich betreut und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr Sprockhövel sicherte die Unfallstelle und klemmte an den Fahrzeugen aus Sicherheitsgründen die Batterien ab. Beide Fahrzeuge wurden auf den Seitenstreifen verbracht, so dass der fließende Verkehr nicht weiter eingeschränkt wurde. Einsatzende war gegen 12.20 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell