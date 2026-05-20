FW-EN: Frau auf Rastplatz in Toilette eingesperrt
Sprockhövel (ots)
Kurioser Einsatz für die Feuerwehr Sprockhövel. Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 15.00 Uhr auf die BAB 43 gerufen. Auf dem Rastplatz Scherenberg hatte sich die Tür der dort befindlichen Toilette verklemmt. Dadurch war eine Frau eingesperrt und konnte die Toilette nicht mehr verlassen. Die Feuerwehr öffnete die Tür mit technischen Mitteln und befreite die Frau. Diese konnte dann unbeschadet ihre Fahrt fortsetzen. Einsatzende für die Feuerwehr Sprockhövel gegen 15.45 Uhr.
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