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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Frau auf Rastplatz in Toilette eingesperrt

Sprockhövel (ots)

Kurioser Einsatz für die Feuerwehr Sprockhövel. Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 15.00 Uhr auf die BAB 43 gerufen. Auf dem Rastplatz Scherenberg hatte sich die Tür der dort befindlichen Toilette verklemmt. Dadurch war eine Frau eingesperrt und konnte die Toilette nicht mehr verlassen. Die Feuerwehr öffnete die Tür mit technischen Mitteln und befreite die Frau. Diese konnte dann unbeschadet ihre Fahrt fortsetzen. Einsatzende für die Feuerwehr Sprockhövel gegen 15.45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Matthias Kleineberg
Stellv. Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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