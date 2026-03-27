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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Steine auf Pkw geworfen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter warfen zwischen Donnerstag (26.03.2026), 22.30 Uhr und Freitag (27.03.2026), 08:30 Uhr Steine auf einen in der Rechbergstraße in Ditzingen abgestellten Audi. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ditzingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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