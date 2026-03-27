POL-LB: Herrenberg: Kompletträder gestohlen
Ludwigsburg (ots)
Am Freitag (27.03.2026) brachen noch unbekannte Personen zwischen 08:40 Uhr und 10:15 Uhr gewaltsam in eine Tiefgarage in der Schweriner Straße in Herrenberg ein. Dort entwendeten sie einen Satz Sommerräder (Felgen mit Reifen) im Wert von rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt (07032 2708-0, herrenberg.prev@polizei.bwl.de).
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