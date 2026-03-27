Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Zeugen und geschädigte Person zu Verkehrsunfall in der Marktstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 62-jährige VW-Lenkerin touchierte am Donnerstag (26.03.2026) gegen 15:15 Uhr einen in der Marktstraße in Steinheim an der Murr geparkten Pkw. Zunächst fuhr die Frau allerdings weiter. Als sie kurze Zeit später zur Unfallörtlichkeit zurückkehrte, konnte sie jedoch kein beschädigtes Fahrzeug mehr feststellen. Im weiteren Verlauf des Nachmittags nahm sie Kontakt zum Polizeirevier Marbach am Neckar auf, um den Unfall zu melden. Am VW wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie die geschädigte Person, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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