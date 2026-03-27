Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht in der Südstraße

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht kam es am Donnerstag (26.03.2026) gegen 16:00 Uhr in der Südstraße in Bietigheim-Bissingen. Eine 35-Jährige VW-Lenkerin befuhr die Südstraße aus Richtung Westendstraße kommend in Fahrtrichtung Ludwigsburger Straße. Als ihr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker entgegenkam, hielt sie zwischen zwei parkenden Fahrzeugen, um ihn vorbeifahren zu lassen. Als der Unbekannte die Frau passierte, touchierte er den VW der 35-Jährigen und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Westendstraße, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrzeug des Unbekannten soll es sich um einen dunkelblauen Wagen, etwa VW Golf Größe, mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) gehandelt haben. Der Fahrer soll zwischen 30 und 40 Jahren alt und schlank gewesen sein. Außerdem soll er kurze Haare gehabt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell