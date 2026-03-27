Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Ford zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen 09.15 Uhr und 09:30 Uhr zerkratzte am Freitag (27.03.2026) ein noch unbekannter Täter die Fahrertür eines Ford, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Tübinger Straße in Holzgerlingen abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Holzgerlingen unter der Tel. 07031 41604-0 sowie per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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