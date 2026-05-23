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Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Ausgelöster Rauchmelder

Sprockhövel (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 3:45 Uhr zu einem ausgelösten Rauchmelder in einem Wohnhaus an der Hölterstraße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Rauchmelder im Kellergeschoss ausgelöst hatte. Ein Brandereignis war jedoch nicht auszumachen. Auch die Kontrolle weiterer Räume brachte keine Erkenntnis, weshalb das Gerät einen Alarm ausgab. Der betroffene Rauchmelder wurde demontiert und dem Eigentümer übergeben.

Der Einsatz endete nach rund 30 Minuten. Ausgerückt waren 22 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit fünf Fahrzeugen.

Des Weiteren wurde die Feuerwehr Sprockhövel am Samstagvormittag gegen 11 Uhr nach Gennebreck in die Straße "Äckern" alarmiert. Der Rettungsdienst benötigte dort die Feuerwehr für einen Transport eines Patienten aus einem Wohnhaus zum Rettungswagen. Baulich bedingt war eine Rettung des Patienten, der sich im ersten Obergeschoss befand, über eine Drehleiter notwendig. Die Einsatzkräfte installierten dafür eine spezielle Aufnahme auf dem Korb der Drehleiter, sodass der Patient samt Trage bis zur Straße transportiert werden konnte.

Der Einsatz dauerte rund eine Stunde. Vor Ort waren acht ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit zwei Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle der Feuerwehr Sprockhövel
Max Blasius
Pressesprecher

Erreichbarkeit der Pressestelle:
Telefon: +49 (0)2339 9071-810
(Bitte eines Rückrufes gerne auch per E-Mail)
E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-sprockhoevel.de
www.feuerwehr-sprockhoevel.de

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell

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