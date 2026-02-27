Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Mittwochabend, dem 25.02., in der Zeit zwischen 18:22 - 21:18 Uhr parkte eine 32-Jährige ihren blauen PKW der Marke BMW auf dem unteren Domparkplatz. Eine unbekannte Person zerkratze das Fahrzeug an der Fahrerseite über eine Länge von mehr als 1,6 Metern und verursachte damit einen vierstelligen Schaden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder hinweise zu dem unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

