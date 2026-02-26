Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Versuchter Einbruch in Physiopraxis

Otterstadt (ots)

In der Zeit von Montag, dem 23.02., gegen 18 Uhr bis Dienstag, dem 24.02., gegen 6 Uhr, versuchten unbekannte Täter sich vergeblich gewaltsam Zugang zu einer Physiopraxis in der Lindenstraße zu verschaffen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell