Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Feuerwehr rückt aus

Sprockhövel (ots)

Am Donnerstag rückte die Feuerwehr Sprockhövel gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn aus. Dort waren zwei PKW verunfallt. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den Verkehr ab. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach einer Stunde beendet. Gegen 22.00 Uhr beseitigte die Feuerwehr noch einen umgestürzten Baum im Bereich Schultenbuschstraße Kreuzung Bochumer Straße. Der Baum wurde mit der Kettensäge zerkleinert und am Straßenrand zur Entsorgung durch den Eigentümer gelagert.

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