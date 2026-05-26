Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Fahrradfahrer kollidiert mit LKW

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Sprockhövel (ots)

Am Dienstag kam es auf der Mittelstraße zu einem Unfall eines Fahrradfahrers mit einem LKW. Dabei kollidierte der Fahrradfahrer frontal mit dem Lastkraftwagen. Bei Eintreffen der gegen 16.00 Uhr alarmierten Feuerwehr Sprockhövel wurde der Fahrradfahrer bereits von Ersthelfern betreut. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung des Patienten. Weiterhin wurde die Unfallstelle abgesichert. Aufgrund von Kopfverletzungen wurde der Fahrradfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert. Einsatzende war gegen 16.45 Uhr.

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