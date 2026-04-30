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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich/Haselünne - Diebstahl von Verkehrsschildern - Zeugen gesucht

Lengerich/Haselünne (ots)

In der Zeit von Montag bis Dienstag kam es in Lengerich und Haselünne zu Diebstählen. Bislang unbekannte Täter entwendeten entlang der Herzlaker Straße (Lengerich) zwei große Verkehrsschilder, sowie eine große Infotafel. Ein weiteres großes Verkehrsschild wurde in Haselünne im Ortsteil Flechum an der K209 entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lengerich unter der Telefonnummer 05904/964890 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Marina Bruns
Telefon: +49 591 87 104
E-Mail: marina.bruns@polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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