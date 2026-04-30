Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Lengerich/Haselünne - Diebstahl von Verkehrsschildern - Zeugen gesucht
Lengerich/Haselünne (ots)
In der Zeit von Montag bis Dienstag kam es in Lengerich und Haselünne zu Diebstählen. Bislang unbekannte Täter entwendeten entlang der Herzlaker Straße (Lengerich) zwei große Verkehrsschilder, sowie eine große Infotafel. Ein weiteres großes Verkehrsschild wurde in Haselünne im Ortsteil Flechum an der K209 entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lengerich unter der Telefonnummer 05904/964890 zu melden.
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