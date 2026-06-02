FW-EN: PKW verunfallt auf Autobahn
Sprockhövel (ots)
Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 18.00 Uhr auf die BAB 43 gerufen. Im Bereich des Autobahnkreuzes Wuppertal Nord war ein Pkw verunfallt. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen. Der Fahrer des Fahrzeuges musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr. Am verunfallten Fahrzeug wurde aus Sicherheitsgründen die Batterie abgeklemmt. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden mit Bindemitteln aufgenommen. Für die Feuerwehr war der Einsatz um 19.00 Uhr beendet.
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