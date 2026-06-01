PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall an Einmündung
Pedelecfahrerin schwer verletzt

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Freitag (29. Mai 2026) gegen kurz vor 13 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Schravelener Niersweg / Schravelen. Eine 56-Jährige aus Kevelaer wollte mit ihrem Mitsubishi vom Schravelener Niersweg nach links in die Straße Schravelen abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 42-Jährigen Pedelecfahrerin aus Kevelaer, die auf dem gegenüberliegenden Radweg unterwegs war und die Straße Schravelen an der Stelle queren wollte, um weiter auf dem Schravelener Niersweg zu fahren. Die 42-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt, ein Rettungswagen bracht sie in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 13:49

    POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Supermarkt / Tabakwaren gestohlen

    Wachtendonk (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (29. Mai 2026) sind unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Kempener Straße eingedrungen. Sie hebelten die Eingangstür auf und rissen diese aus der Verankerung; auch die zweite, innenliegende Schiebetür öffneten sie gewaltsam. Anschließend stahlen die Diebe eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren aus dem Kassenbereich des Supermarktes. Danach ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 13:36

    POL-KLE: Kalkar - Versuchter Einbruch in Discounter / Alarmanlage löst aus

    Kalkar (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (30. Mai 2026) haben unbekannte Täter versucht, in eine Discounter-Filiale an der Xantener Straße einzudringen. Sie hebelten die Eingangstür auf und versuchten anschließend auch die zweite, innenliegende Tür zu öffnen. Dabei lösten die Täter jedoch einen Alarm aus, was sie in die Flucht schlug. Zeugen, die in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren