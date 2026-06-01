POL-KLE: Kevelaer - Verkehrsunfall an Einmündung
Pedelecfahrerin schwer verletzt
Kevelaer-Winnekendonk (ots)
Am Freitag (29. Mai 2026) gegen kurz vor 13 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Einmündung Schravelener Niersweg / Schravelen. Eine 56-Jährige aus Kevelaer wollte mit ihrem Mitsubishi vom Schravelener Niersweg nach links in die Straße Schravelen abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 42-Jährigen Pedelecfahrerin aus Kevelaer, die auf dem gegenüberliegenden Radweg unterwegs war und die Straße Schravelen an der Stelle queren wollte, um weiter auf dem Schravelener Niersweg zu fahren. Die 42-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt, ein Rettungswagen bracht sie in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. (cs)
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