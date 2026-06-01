Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Pkw-Fahrerin übersieht Motorradfahrer in Kervenheim

vier Personen verletzt, eine davon schwer

Kevelaer (ots)

Am Samstag (30. Mai 2026) kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Schloß-Wissener-Straße/Winnekendonker Straße in Kevelaer-Kervenheim, bei dem vier Menschen verletzt wurde, davon eine 16-Jährige aus Kevelaer schwer. Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Dinslaken war gemeinsam mit der 16-Jährigen mit seinem Leichtkraftrad der Marke KTM auf der Schloß-Wissener-Straße in Richtung Autobahn unterwegs. Eine 66-jährige Pkw-Fahrerin aus Geldern wollte mit ihrem Pkw Renault, auf der Winnekendonker Straße aus Kervenheim kommend, die Schloß-Wissener-Straße geradeaus in Richtung Winnekendonk überqueren. Sie übersah den für sie von rechts kommenden Motorradfahrer, woraufhin es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde die Sozia des Motorradfahrers schwer verletzt, der 17-Jährige, die Pkw-Fahrerin und deren 92-jährige Beifahrerin aus Kevelaer jeweils leicht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. (sp)

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