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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Einbruch in Supermarkt
Tabakwaren gestohlen

Wachtendonk (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (29. Mai 2026) sind unbekannte Täter in einen Supermarkt an der Kempener Straße eingedrungen. Sie hebelten die Eingangstür auf und rissen diese aus der Verankerung; auch die zweite, innenliegende Schiebetür öffneten sie gewaltsam. Anschließend stahlen die Diebe eine noch unbekannte Menge an Tabakwaren aus dem Kassenbereich des Supermarktes. Danach flüchteten sie mit ihrer Beute. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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