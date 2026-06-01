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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Räuberischer Diebstahl in Wohnung
Seniorin zu Boden geschubst

Emmerich (ots)

Am Sonntag (31. Mai 2026) gegen kurz nach 12:00 Uhr klopfte es an der Terrassentür einer Seniorin auf der Moritz-von-Nassau-Straße. Eine Frau stand vor der Tür und verwickelte die Seniorin in ein Gespräch über eine Unterschriftensammlung für bedürftige Kinder. Offenbar nutzte ein unbekannter Komplize der Unterschriftensammlerin die Gelegenheit, sich währenddessen in die Wohnung zu schleichen und in das Schlafzimmer der Seniorin zu gehen. Als ihm eine Schmuckschatulle herunterfiel, die er im Begriff war zu stehlen, nahm die ältere Dame den Mann wahr und wollte ihn daran hindern, die Wohnung zu verlassen. Der Unbekannte stieß die Seniorin daraufhin zu Boden, die beiden Personen flüchteten. Sie werden wie folgt beschrieben:

Täter:

   - Etwa 25 Jahre alt
   - Sportliche, kräftige Statur
   - Braune Haare
   - Mit T-Shirt und langer Hose bekleidet

Täterin:

   - Jung
   - Dunkle Haare
   - bekleidet mit einem weißen T-Shirt

Die Seniorin blieb unverletzt. Zeugen, die die beschriebenen Personen gesehen haben, oder eventuell ein Fahrzeug, mit dem sie unterwegs waren, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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