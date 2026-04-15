Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Drei Diebstähle auf landwirtschaftlichen Betrieben - Zeugen gesucht

Ringe (ots)

In der Nacht von Montag, den 13. April 2026, auf Dienstag, den 14. April 2026, wurden in Ringe drei Diebstähle auf landwirtschaftlichen Betrieben verübt.

Zwischen 22:00 Uhr und 07:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Lagerraum an der Meppener Straße und entwendeten GPS-Geräte für landwirtschaftliche Maschinen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. In einem weiteren Fall kam es an der Lindenallee zwischen 22:00 Uhr und 10:00 Uhr zu einem Diebstahl mehrerer GPS-Terminals, darunter auch ein Gerät der Marke "John Deere". Hier beläuft sich der Schaden auf rund 25.000 Euro. Zudem wurde in der Kanalstraße zwischen 19:00 Uhr und 06:30 Uhr eine Geldbörse aus einem Pkw entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Emlichheim unter der Telefonnummer 05943/92000 zu melden.

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