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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Bürogebäude
Alarmanlage löst aus

Kleve-Kellen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (31. Mai 2026) sind unbekannte Täter durch eine aufgehebelte Seitentür in ein Bürogebäude an der Wilhelm-Sinsteden-Straße eingedrungen. Eine Alarmanlage schlug gegen 23:40 Uhr an. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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