Goch (ots) - Am Sonntag (31.Mai 2026) wurde gegen 03:20 Uhr ein 22-jähriger Mann aus Goch nach eigenen Angaben auf dem Westring in Höhe der Hausnummer 20 von einem bisher unbekannten Täter überfallen. Er erhielt von dem maskierten Mann einen Stoß gegen den Rücken und stürzte daraufhin zu Boden. Der Täter entriss ihm sein Handy, ein Samsung Galaxy S23, und nahm ...

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