POL-KLE: Kleve - Einbruch in Bürogebäude
Alarmanlage löst aus
Kleve-Kellen (ots)
In der Nacht von Samstag auf Sonntag (31. Mai 2026) sind unbekannte Täter durch eine aufgehebelte Seitentür in ein Bürogebäude an der Wilhelm-Sinsteden-Straße eingedrungen. Eine Alarmanlage schlug gegen 23:40 Uhr an. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Zeugenhinweise werden von der Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)
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