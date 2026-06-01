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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbruch in Wohnhaus
Schmuck entwendet

Issum-Sevelen (ots)

Zwischen Mittwochmittag und Samstagnachmittag (30. Mai 2026) sind unbekannte Täter durch eine eingeschlagene Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Rheurdter Straße eingedrungen. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen nach Diebesgut und entwendeten diverse Schmuckstücke. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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