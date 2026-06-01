Geldern (ots) - Der Polizei in Geldern werden aktuell eine Vielzahl von Betrugsversuchen am Telefon mit der Masche "Schockanruf" registriert! Angeblich haben nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht und bräuchten dringend Geld, um nicht ins Gefängnis zu müssen! Sie können sicher sein, spätestens wenn es zu einer Geldforderung kommt, ist die ...

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