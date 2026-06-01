POL-KLE: Issum - Einbruch in Wohnhaus
Schmuck entwendet
Issum-Sevelen (ots)
Zwischen Mittwochmittag und Samstagnachmittag (30. Mai 2026) sind unbekannte Täter durch eine eingeschlagene Terrassentür in ein Einfamilienhaus an der Rheurdter Straße eingedrungen. Sie durchsuchten Schränke und Schubladen nach Diebesgut und entwendeten diverse Schmuckstücke. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)
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