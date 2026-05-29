Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall auf der B9

eine schwer und drei leicht verletzte Personen

B9 war drei Stunden im Berufsverkehr gesperrt

Bedburg-Hau (ots)

Am Freitag (29. Mai 2026) kam es gegen 14:20 Uhr auf der B9 zwischen Bedburg-Hau und Pfalzdorf in einer Kurve zu einer Kollision zweier Pkw. Ein 68 jähriger Mann aus Duisburg fuhr mit seinem Pkw auf der B9 in Richtung Kleve. In der Linkskurve vor Bedburg-Hau geriet er dabei aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er seitlich mit dem entgegenkommenden Pkw eines 46 jährigen Mannes aus Goch. Durch die Kollision wurde der Pkw des Gochers in den Graben geschleudert. Der Pkw des Duisburgers überschlug sich und landete ebenfalls abseits der Fahrbahn. In diesem Pkw befanden sich noch ein 34 jähriger Beifahrer aus Hannover und eine 65 jährige Beifahrerin aus Duisburg. Die 65 jährige Beifahrerin aus Duisburg musste durch die Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die drei anderen Insassen der beiden beteiligten Pkw wurden leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden teilweise umliegenden Krankenhäusern zugeführt. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die B9 für die Dauer von etwa drei Stunden voll gesperrt. Der starke Berufsverkehr wurde an den Sperrstellen abgeleitet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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