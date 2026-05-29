Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Radfahrerin stürzt in Hüthum

90-Jährige schwer verletzt ins Krankenhaus

Emmerich am Rhein (ots)

Am Donnerstag (28. Mai 2026) wurde gegen 16:10 Uhr eine 90-jährige Frau aus Emmerich bei einem Verkehrsunfall an der Reckumer Straße in Hüthum schwer verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem Fahrrad die Reckumer Straße in Richtung Verborgstraße. Im dortigen Kreuzungsbereich bremste sie ab und kam dabei an mehrere an ihrem Fahrradlenker befestigte Tragetaschen. Dadurch verlor sie das Gleichgewicht und stürzte. Sie zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell