Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Geparkter Pkw an der Josefstraße angefahren und stark beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Straelen (ots)

In Straelen wurde ein an der Josefstraße geparkter Pkw durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug in der Zeit von Donnerstag (21. Mai 2026), 18:30 Uhr, bis Mittwoch (22. Mai 2026), 07:00 Uhr, beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der weiße Ford stand am rechten Fahrbahnrand in Richtung Rathausstraße geparkt. Anhand der starken Beschädigungen im Bereich des vorderen linken Kotflügels und der Stoßstange ist davon auszugehen, dass ein anderes Fahrzeug die Josefstraße in Richtung Rathausstraße befahren hat und dabei mit dem geparkten Wagen kollidierte. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall bzw. zum verursachenden Fahrzeug machen können. Dieses müsste deutliche Unfallspuren im vorderen rechten Bereich aufweisen. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell