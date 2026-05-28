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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Einbruch in Discounter
Zigaretten gestohlen

Uedem (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27. Mai 2026) sind unbekannte Täter in die Filiale eines Discounters an der Lohstraße eingedrungen. Sie brachen im Gebäude zwei Aufbewahrungsschränke für Tabakwaren auf und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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