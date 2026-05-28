POL-KLE: Uedem - Einbruch in Discounter
Zigaretten gestohlen
Uedem (ots)
In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27. Mai 2026) sind unbekannte Täter in die Filiale eines Discounters an der Lohstraße eingedrungen. Sie brachen im Gebäude zwei Aufbewahrungsschränke für Tabakwaren auf und entwendeten eine unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)
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