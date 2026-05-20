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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Nachtrag zur Pressemitteilung vom 19.05.2026 "Zwei tote Personen in Wohnung"

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Wie bereits berichtet wurden gestern Morgen, am 19.05.2026, zwei tote Personen in einer Wohnung in der Beethovenstraße in Oberhausen-Rheinhausen aufgefunden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen liegen Hinweise auf einen gewaltsamen Tod der beiden Verstorbenen vor.

Derzeit liegen keine Hinweise auf eine Einwirkung Dritter vor.

Das Amtsgericht Karlsruhe hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe eine Obduktion der Verstorbenen angeordnet.

Die Hintergründe des Vorfalls sowie der Ablauf des Tatgeschehens sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe
Pressestelle
Erster Staatsanwalt Graulich
pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de
Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe
Pressestelle
Anna Breite-Diehl
pressestelle.ka@polizei.bwl.de
Telefon: 0721 666-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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