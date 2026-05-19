Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Zwei tote Personen in Wohnung

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Am Dienstagmorgen wurden eine Frau und ein Mann tot in einer Wohnung in Oberhausen-Rheinhausen aufgefunden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen alarmierte eine Zeugin gegen 08:45 Uhr die Polizei, nachdem sie die 61-Jährige und den 41-Jährigen leblos in einer Wohnung in der Beethovenstraße aufgefunden hatte. Bei den zwei Toten handelt es sich ersten Erkenntnissen zufolge um eine Mutter und deren Sohn.

Die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat Bruchsal übernommen hat.

Presseauskünfte:

Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Pressestelle Erster Staatsanwalt Graulich pressestelle@stakarlsruhe.justiz.bwl.de Telefon: 0721 72661-140

Polizeipräsidium Karlsruhe

Pressestelle Anna Breite-Diehl Pressestelle.ka@polizei.bwl.de Telefon: 0721 666-1111

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