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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus - Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Betrügern, die sich als Bankmitarbeiter ausgaben, gelang es vergangene Woche eine Seniorin aus Karlsruhe zu täuschen und mehrere tausend Euro Bargeld zu erbeuten.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kontaktierte eine Unbekannte die ältere Dame am Freitagnachmittag auf ihrem Festnetztelefon und gab sich als Mitarbeiterin einer Bankfiliale aus. Die vermeintliche Bankmitarbeiterin informierte die Geschädigte über eine angeblich bevorstehende missbräuchliche Abbuchung von ihrem Konto in Höhe von mehreren tausend Euro und warnte vor einer aktuellen Betrugs- und Überfallserie. In diesem Zusammenhang bot die Anruferin an, das Konto der Seniorin vorsorglich zu sperren und einen Mitarbeiter vorbeizuschicken, welcher ihre Bankkarte und Wertgegenstände entgegennehmen würde.

Im guten Glauben tatsächlich mit einer Mitarbeiterin der Bank gesprochen und eine fehlerhafte Buchung gerade noch verhindert zu haben, übergab die Frau gegen 16:15 Uhr an ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Welfenstraße ihre Bankkarte mit PIN sowie Bargeld und persönliche Dokumente an einen bislang unbekannten Abholer.

Noch bevor die Seniorin den Betrug bemerkte, hatten die Betrüger bereits eine vierstellige Summe vom Konto der Geschädigten abgehoben.

Den vermeintlichen Bankmitarbeiter und Abholer beschrieb die Geschädigte als etwa 20 bis 30 Jahre alten sehr schlanken Mann mit dunklerer Hautfarbe. Er sei etwa 180 cm groß gewesen, habe eine dunkle Jacke getragen und einen ungepflegten Eindruck gemacht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Geldabholer geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Auch Anwohner der umliegenden Straßen, deren Anwesen über Überwachungskameras verfügen und die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf den Aufzeichnungen festgestellt haben, werden gebeten, sich zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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