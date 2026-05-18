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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - 15-jähriger Vermisster aus Ettlingen zurückgekehrt

Karlsruhe (ots)

Der seit Samstagabend, den 09.05.2026, vermisste 15-jährige Leon F., kehrte am Samstag den 16.05.2026 eigenständig und wohlbehalten zurück an seine Wohnanschrift in Ettlingen.

Über die Hintergründe seines Verschwindens sind derzeit keine Informationen bekannt.

Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, veröffentlichte Lichtbilder des Vermissten zu löschen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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