Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - 21-Jähriger bei Straßenbahnunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Am frühen Freitagmorgen erlitt ein 21-jähriger Mann bei einem Bahnunfall schwere Verletzungen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Mann gegen 05:00 Uhr zu Fuß zwischen den Bahnhaltestellen Reichenbach und Langensteinbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er auf die Gleise und wurde trotz einer eingeleiteten Notbremsung von einer heranfahrenden Straßenbahn erfasst.

Der 21-Jährige zog sich dabei schwere Beinverletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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