Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannter dringt in Haus ein und verletzt 92-jährigen Bewohner - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann drang am Dienstagnachmittag in ein Wohnhaus in Grünwinkel ein und verletzte einen 92-jährigen Bewohner. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge gelangte der Tatverdächtige gegen 16:45 Uhr wohl unbemerkt in das Haus im Eschenweg und durchwühlte zunächst mehrere Schränke. Im weiteren Verlauf traf der Eindringling auf den 92-Jährigen, stieß ihn unmittelbar zu Boden und sah sich weiterhin in dem Haus um. Bei einem erneuten Aufeinandertreffen mit dem Geschädigten, ging der Täter ihn abermals körperlich an und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Pulverhausstraße.

Der Geschädigte erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen.

Ob der Tatverdächtige etwas entwendet hat, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Er soll eine Glatze und einen dunklen Teint haben und kräftig gebaut sein. Zum Tatzeitpunkt soll er eine hellbraune Hose, ein Jackett in Beige und eine dunkelblaue Bauchtasche getragen haben.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Angaben zu dem Mann machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666 3411 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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