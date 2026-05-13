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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - 15-Jähriger aus Ettlingen vermisst - Kriminalpolizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Seit Samstagabend, den 09.05.2026, wird der 15-jährige Leon F. aus Ettlingen vermisst. Der Vermisste verließ am Abend die Wohnanschrift in der Schöllbronner Straße und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Es liegen Hinweise vor, dass der Vermisste persönliche Bezugspunkte im Landkreis Tübingen hat und sich möglicherweise dort aufhalten könnte.

Der Vermisste ist ca. 170 cm groß und kräftig. Er hat blonde, kurze Haare und blau-grüne Augen. Über seine Kleidung ist derzeit nichts bekannt.

Ein Foto der Gesuchten ist unter dem Link

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/ettlingen-vermisstenfahndung/

abrufbar.

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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