Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 18-jähriger mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe, der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Beamte der Bundespolizei Karlsruhe nahmen in der Nacht auf Samstag in Durlach einen 18-jährigen mutmaßlichen Drogendealer fest.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Bundespolizisten gegen 23:00 Uhr am Bahnhof Durlach auf den jungen Mann aufmerksam und wollten diesen einer Kontrolle unterziehen. Der 18-Jährige soll daraufhin jedoch die Flucht ergriffen haben. Als die Beamten ihn wenig später einholen konnten, soll er sich gegen seine Festnahme zur Wehr gesetzt und Widerstand geleistet haben. Bei der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen stellten die Einsatzkräfte mehrere Gramm Kokain sicher. In der Wohnung des Beschuldigten fanden die Ermittler weiteres Kokain und Amphetamin. Zudem wurden ein Butterfly-Messer und eine Schreckschusswaffe aufgefunden.

Der 18-Jährige wurde am Samstag einem Haftrichter des Amtsgericht Karlsruhe vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten anordnete.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Karlsruhe und der Staatsanwaltschaft Karlsruhe geführt.

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